C.羅納度（Cristiano Ronaldo）本季風波不斷，他遭指責常在場上發脾氣，賽後更亂扔球衣、不留下與隊友合照、躲在人牆卻不跳起擋球，許多舉動都被批缺乏運動家精神，加上前幾天過去性侵的醜聞再被提起，本季讓他成為足球場上的「問題先生」。

效力尤文圖斯的他已連三場沒進球，在爭取義甲前四道路上舉步維艱，同時他夏天轉隊傳聞也被接連爆出，今天據《米蘭體育報》透露：「C羅最近幾場比賽明顯不合群，表現非常急躁，這已不是原來的那個戰神了，他跟團隊漸行漸遠，甚至說他在隊內已被孤立了！」

La Gazzetta Dello Sport 📃:



Cristiano Ronaldo made his decision! He will want to leave Juventus this summer and Mendes is already working on a transfer whether or not Juve play for LM next season. pic.twitter.com/D0dAlxp9Kx — Cristiano Ronaldo Fans (@Cristia82137311) April 30, 2021

他們更透露C羅本季離隊機會很高，最有可能轉去皇家馬德里。不過另據《阿斯報》指出，他其實面臨無處可去的尷尬局面，他雖然想去皇馬，但對方總教練明確表示不會引進他，而曼聯則是他的B計畫，但要說服他降薪難度也很大！

外界也頻頻傳出C羅有可能會去巴黎聖日耳曼，這樣就能與姆巴佩(Kylian Mbappe)、內馬(Neymar)組成黃金三角，但因Ｃ羅本季漸漸走下坡，可能性越來越低，更別說和梅西(Lionel Messi)合體，因巴塞隆納目前很有機會和梅西續約。而最慘狀況是若姆巴佩和內馬都離開巴黎，那Ｃ羅去法甲也很難獨自帶隊衝擊歐冠，更別說巴黎首選其實是梅西了。

由此可見Ｃ羅相較其他幾位球星，已不是每隊都覬覦的當紅炸子雞，畢竟他已高齡36歲，球隊要與他簽長期合約也要考慮未來性，若無法組建超級戰隊，那或許沒有必要去探討引進C羅的可能性，如今昔日英雄遲暮，他的足球生涯會怎麼走被外界打上一個大大的問號！

(中時新聞網)