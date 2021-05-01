中央流行疫情指揮中心今公布最新病毒序列分析結果，日前確診的房屋部主管案1120，病毒序列與另5名確診者相同，在這5名確診者中，有4人是機師，其中3人在發病前住過諾富特飯店，且發病日與主管相近，研判在他們當中有傳播鍊存在，但還不曉得是主管傳染機師，或機師傳染主管。由於目前諾富特員工血清檢測結果出爐，僅主管1人陽性，指揮中心亦研判沒有比主管更早的潛藏個案。

指揮中心今公布諾富特員工完整檢驗結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，該飯店207名員工，經過全面血清採檢，只有案1120抗體陽性，其他206人，包括確診個案都是陰性。醫療應變組副組長羅一鈞表示，研判沒有比案1120更早的潛藏個案。

今日指揮中心也將案1120劃為最早個案，羅一鈞表示，該主管同樓層有房務部2位員工一起工作，而餐飲部的員工與他們也有共同空間的暴露，所以將這4人劃分在一起。

羅一鈞表示，目前病毒序列已經完成7案，新增1案，房務部主管案1120的定序結果，與先前公布的案1078、1079、1090、1091、1092相同，感染的是英國變異株，且序列相同，顯示機師與旅館案有交互傳染的連結存在。

從關聯圖裡面，劃紅圈的是英國變異株病例相同個案。1091、1092、1078、1079都是機師，其中4人基因序列相同的，3人發病前住過諾富特飯店，發病日與案1120相近。案1120是房務部員工，會負責2館樓層，工作區域與機師們有相互重疊，究竟如何傳染、接觸，有待釐清，不過病毒顯示有傳播鏈存在，不過是員工傳機師還是機師傳員工，目前還沒辦法推論，還需要釐清。

大家對於傳播鏈有些想像，比如空調、環境或是什麼。我們要說明，機師的房間沒有隔壁間或上下樓層，空調也是彼此獨立的，經過現場研判，不認為是空調傳染。

對於環境採檢結果，羅一鈞表示，前天已經針對諾富特飯店公共區域採了39件檢體，都是陰性，昨天採的103件也是陰性。環境還有300件，特別是針對B1還有各樓層房間的300件還在檢驗中，今天也會繼續完成，還在進行中。

羅一鈞表示，照病毒序列結果推斷，人際傳播不能排除，因為房務部員工會進去整理檢查，也會送餐、處理臨時需求例如帶去採檢，或是在走道不期而遇。大家可能對感染源很有興趣，但目前案1120在插管，無法進一步詢問，會努力去找起源，只是半個月前的狀況回溯不易。

對於抗體檢驗結果，有專家質疑疫情已經延燒1、2個月，不過羅一鈞認為，應是在1個月，甚至20多天內的事件，若是延燒1、2個月，應會看到很多員工抗體陽性，以目前的狀況可以排除這樣的情形。

(中時 )