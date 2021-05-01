諾富特員工染疫事件疫情仍未停息，中央疫情指揮中心今天再度新增個案足跡，曝案1127曾於4月27日下午6時許至大潤發中壢店購物，對此大潤發表示，昨天接到消息之後就迅速清潔完畢，今天也照常營業，目前將會配合政府的相關措施，桃園市環保局也表示，剛剛接到消息後，目前正在安排規畫清消程序。

【LIVE直播】諾富特司機發燒送醫採檢 指揮官陳時中親自說明

(中時 )