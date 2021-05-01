個案曾至大潤發中壢店購物 大潤發：昨已消毒 14:442021/05/01 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 案1127足跡曝光（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 諾富特員工染疫事件疫情仍未停息，中央疫情指揮中心今天再度新增個案足跡，曝案1127曾於4月27日下午6時許至大潤發中壢店購物，對此大潤發表示，昨天接到消息之後就迅速清潔完畢，今天也照常營業，目前將會配合政府的相關措施，桃園市環保局也表示，剛剛接到消息後，目前正在安排規畫清消程序。 【LIVE直播】諾富特司機發燒送醫採檢 指揮官陳時中親自說明 訂閱影音： 中時新聞網 案1127足跡再曝 去過大潤發中壢店 案1120足跡疑與柯南路跑重疊 8千人湧入參與照片曝光 (中時 ) #大潤發 #諾富特 #中壢店 #購物 #消毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 案1129涉足雲林2小時 縣府：個案走過路線已全面消毒 16:392021/05/01 生活 去過要注意 諾富特染疫3員工足跡再曝光 14:382021/05/01 生活 恐有未爆彈！病毒流傳社區最少2個月 04:102021/05/01 焦點要聞 案1129足跡踏遍熱門景點網怕爆 前台大醫也搖頭：懂玩 17:482021/05/01 生活 母親節大餐有好康！各大連鎖餐廳都推限定優惠 13:522021/05/01 生活 失智翁大熱天外出就醫迷途 中壢警方護送返家 13:312021/05/01 社會 搭客運、按摩、吃鍋貼 案1128接觸者多 04:102021/05/01 焦點要聞 諾富特確診員工曾搭公車至中壢火車站 環保局今早急消毒16車站 12:302021/05/01 生活 最瞎傳播者 諾富特主管成破口 網怒：少根筋 08:012021/05/01 生活 案1129不只去中正大學 阿里山、朝天宮都去了 14:212021/05/01 生活 只待1小時 諾富特染疫房務員按摩足跡縮短 15:312021/05/01 生活 生活熱門新聞 案1127足跡再曝 去過大潤發中壢店 - 生活 案1129足跡踏遍熱門景點網怕爆 前台大醫也搖頭：懂玩 - 生活 停水2天卻等不到水洗澡 台中女痛批鄰居出自私奧步 - 生活 案1129不只去中正大學 阿里山、朝天宮都去了 - 生活 台大生傻眼 學測男分數超低卻靠這招去念牙醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。