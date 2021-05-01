當地賞花達人推薦要賞蓮花，不妨到林初埤木棉花道旁的蓮田欣賞，其花況極佳。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

後壁區卡多良食故事館觀光工廠執行長吳翊榛（左）說，防疫期間，他們主打蓮子美食的冷凍調理包。（張毓翎攝）

白河蓮花季開幕會1日在蓮花公園登場，許多腳踏車的車友組團來賞花。（張毓翎攝）

台南市白河區蓮子產量居全台之冠，水情嚴峻，今年栽植面積減少4成，即使如此，正值開花時節，處處可見盛開的蓮花。「5月賞蓮花、6月吃蓮子！」白河區公所於白河蓮花季期間，與業者推出相關遊程體驗；開幕會1日在蓮花公園登場，大朋友帶著小朋友在現場寫生，將蓮花的美麗姿態紀錄在紙上。

白河蓮花季今日在蓮花公園開幕，白河、後壁、東山及柳營等地的業者與文創工作者前來設攤，推廣自家優質農產。有業者表示，今年栽種面積減少，產量減少，價格應該會微幅上升，過年前早種下去的蓮農，預計5月中旬產量會慢慢出來，整體而言，蓮子大產的季節，將會在6月上旬。

當地賞花達人說，蓮花公園花開約2成，不過，林初埤木棉花道旁的蓮田，目前花況極佳，適合在花道上散步或騎腳踏車賞花，且清晨、傍晚花開最大又最美。今年從5月到7月，白河區公所與各社區規畫一系列的活動，包括蓮花季攝影比賽、寫生活動等；期間，當地餐廳業者紛紛推出蓮子大餐，另也有業者主打蓮子美食的冷凍調理包。

後壁區卡多良食故事館觀光工廠執行長吳翊榛說，自5月中開始，他們推出「蓮香荷影雞湯」、「荷葉蒸鮮魚」、「黑糖蓮藕糕」、「九品蓮花茶」等蓮子佳餚，除了開放現場訂位品嘗，他們也力推冷凍調理包，尤其在防疫時期，民眾不用出遠門，宅在家就能吃到一道道精選的蓮子美食。

(中時 )