大家都希望伴侶能夠對自己專情，如果發現另一半出軌總是令人痛不欲生。星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，處女座、獅子座、摩羯座在愛情和婚姻中最專情，出軌機率很低，因為他們覺得外遇所要付出的代價太高，與伴侶兩個人平穩的度過一生才是上策。

▍第三名：處女座

處女座不是乖到沒想過出軌，而是龜毛個性讓他很難出軌，如果有人勾引他、對他搔首弄姿，他通常可以立刻看穿對方的目的，稱他為「狐狸精探測機」絕對是實至名歸。這些主動接近的狐狸精通常也很難讓他感興趣，因為他的標準實在太高，很多時候他只是靜靜的看對方使勁的放電，然後在心裡吐槽對方的穿著、言語太拙劣。

另外還有一點，就是處女座給自己的「完美人物設定」不允許被破壞，他們太想要維持在他人眼中的美好形象，導致於就算真的對小三心動了，也能強忍著不出手，只要想到出軌可能會引來眾人的負評，他就能壓下邪念，因為這種後果對他來說太可怕了。

▍第二名：獅子座

獅子座的眼光很長遠，他深知一步錯、步步錯，一旦背叛妻子，他不只是失去了一個生命中的伴侶，整個家庭也會隨之毀滅，就算妻子願意原諒自己，這個裂痕絕對是一輩子難以修復，而且自己的出軌行為也會傷害到孩子，一個破裂的家庭容易讓孩子失去安全感，可能讓孩子的心理、健康、課業、未來全部受到影響。獅子座只要想到自己個人的錯誤，將要全家人買單，他就絕對做不出這種沒良心的事。

▍第一名：摩羯座

摩羯座本來就很會壓抑自己，雖然不一定非常愛著另一半，但他很會計算利弊，尤其婚後他更不可能出軌，畢竟要付出的代價實在是太高了，不僅僅是失去老婆、孩子的信任，可能走向離婚之路，還會遭遇名譽掃地、重挫事業，還要花一輩子去彌補這個錯誤，只要想到這裡摩羯座一點出軌的心情都沒有了。

摩羯座做任何事都不會存著僥倖心態，新聞裡那些出軌後自食惡果的人們，都在提醒著他外遇的可怕，因此他絕對不會因為可以隱瞞而去外遇，這種後果他承擔不起。

(中時新聞網)