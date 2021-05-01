47歲男子涉酒後駕車，遭警攔下脫衣又脫褲，警方制止勸他「不好看啦」。（警方提供／王志偉翻攝）

酒後失態脫褲受檢，偵訊後依公共危險罪送法辦。（警方提供／王志偉翻攝）

「先生，這樣不好看啦，先把褲子穿起來！我們依法將你上銬嘿！」吉安警分局光華派出所攔獲一名男子涉酒後駕車，在警方實施搜身上銬的過程中，酒駕男竟一時情緒失控脫下內外褲，還脫掉上衣，當街「露鳥」爭吵，讓警方看了傻眼，立即制止男子的脫序行為，並依法逮捕帶回偵訊。

光華派出所長蔡定哲表示，巡邏員警在29日晚間9時許巡經吉安鄉中正路2段，突然發現前方有一部小轎車左右搖晃，疑似有酒後駕車的情事，為防止衍生傷亡交通事故，警方隨即上前示意轎車停車受檢。

當員警靠近該名年林姓男駕駛時，馬上就從他身上聞到了濃濃的酒味，經男子以清水漱口後實施檢測，實施酒測，果然酒測值超過法定標準，警方依公共危險現行犯將男子逮捕。

沒想到在員警實施搜身上銬的過程中，這名47歲的林姓男子突然情緒失控不斷自言自語，同時當眾自行脫下外褲、內褲也拉下，讓員警查看，還要脫掉上衣，「這樣不好看啦」，員警立即制止男子脫序行為，並將他上銬，訊後依公共危險罪移送偵辦。

吉安警分局呼籲，酒後駕車害人害己，酒駕肇事更造成雙方家庭的破碎，時下民眾親友餐敘難免小酌兩杯，應隨時相互提醒建立酒後不開車及酒後代駕的正確觀念，以避免生命財產的損傷。

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(中時 )