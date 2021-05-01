據最近一次普通事故精算報告指出，如果勞保基金未改革，將在2026年破產，勞團今天號召上千人上街頭要求「年金要保障」，會中全產總理事長江健興說，勞保恐怕會破產「我也很害怕」，但既然勞保會倒，政府要不要處理？政府應負最終支付責任，而不是僅喊「政府不會倒、勞保就不會倒」。
勞團今天號召逾3000人上凱道、途經立法院陳情，要求解決低薪問題，也應保障年金。新高市產總理事長何政家說，目前勞工每月領的老年給付已偏少，要做的應該是提高稅收、負起最終給付責任。
(中時 )
據最近一次普通事故精算報告指出，如果勞保基金未改革，將在2026年破產，勞團今天號召上千人上街頭要求「年金要保障」，會中全產總理事長江健興說，勞保恐怕會破產「我也很害怕」，但既然勞保會倒，政府要不要處理？政府應負最終支付責任，而不是僅喊「政府不會倒、勞保就不會倒」。
勞團今天號召逾3000人上凱道、途經立法院陳情，要求解決低薪問題，也應保障年金。新高市產總理事長何政家說，目前勞工每月領的老年給付已偏少，要做的應該是提高稅收、負起最終給付責任。
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