台灣在國際處境艱難，幸虧靠著民間外交，開創許多意想不到的國際空間。台灣數位外交協會成立三週年，今天舉辦「數位外交年會」成果發表會，分享過去三年裡，如何秉持「參與，比給予更重要」的理念，用數位外交、公眾外交的方式，幫台灣在世界交朋友。

台灣數位外交協會理事長郭家佑說，只靠傳統的外交途徑是不夠的，作為一個非營利民間组罐，在除去官方身份後，可以有更多彈性，透過創新方式開闖從台灣到世界的新道路。過去三年來，協會經常與在台外國社群合作,，台灣打造外國人也能一展長才的舞台。

比如說，協會與在台拉美社團作舉辦「在台拉美足球賽」Copa Americaw，透過「足球外交」連結拉丁美洲與加勒比海，而拉美足球賽的新聞轉發到5方、共26家外國媒體。協會也曾與在台挪威人合作，以「國慶外交」的方式，在台北舉辦2020年全球少見的挪威國慶遊行活動。在印度，協會透過奶茶聯盟的話題，製作一張蔡英文總統與印度總理莫迪用奶茶乾杯的圖發起線上的「奶茶外交」，在印度社群上轉發超過2000次。

協會表示，今年三月志工招募時，預計錄取60名的志工最後卻收到了超過260份的履歷。他們來自社會各個角落有人是調酒師、有人服務於金融也有人是工程師。郭家佑認為，這象徵台灣大眾對於參與民間外交行動是有普遍的需求的，只是過去許多人不知道該如何踏入。

(中時 )