「2021南投螢火蟲季」活動閃亮登場，五月是鹿谷鄉溪頭自然教育園區螢火蟲大爆發的季節，今年除入住溪頭內的遊客外，一般遊客也有機會夜間入園賞螢，南投縣府與台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、鹿谷鄉產業觀光促進會1日晚間將舉辦「溪頭螢光派對」，活動持續一整個月，讓大家能在螢火蟲出沒的夜晚，進入溪頭教育園區賞螢及認識森林裡夜間的生態。

南投縣是螢火蟲密集繁殖的好地方，被譽為全台最大賞螢基地，螢火蟲主要分佈在日月潭地區、竹山鹿谷地區、奧萬大森林遊樂區及北港溪地區等四大區域，橫跨南投七個鄉鎮，保育生態環境，具環境生態指標的螢火蟲在基地復育成功，吸引眾多遊客來賞螢。

溪頭自然教育園區表示，溪頭因海拔關係，賞螢活動比平地晚一點，從五月份才開始，園區內因為光害少、環境適合螢火蟲繁殖生長，因此在園區內不僅能賞螢還能與螢火蟲近距離接觸，讓人有置身於「螢」河中的感覺。

今年縣政府與溪頭自然教育園區、南投縣鹿谷鄉產業觀光促進會等共同合作，廣邀溪頭地區飯店業者一同參與，舉辦「溪頭螢光派對」活動，讓大家能在螢火蟲出沒的夜晚，近距離接觸螢火蟲生態。

觀光處指出，活動中還準備凍頂茶席，讓遊客走進茶鄉、喝杯好茶、坐上茶席，用五感品嘗手中的茶湯滋味，縣府推動在地觀光產業不遺餘力，希望讓大家不僅喜歡白天的溪頭也愛上晚上不一樣的溪頭。

(中時 )