台北市政府2019年針對公務車使用訂出規範，被認定為閒置、低度使用的公務車將移撥或跨單位調派，增加車輛使用率，但市議員王浩發現，北市共有376台閒置車、793台低度使用車，竟佔公務車總數的23％，卻僅有7.7％的閒置車成功移撥，其餘則續留原機關、維持現況或等待報廢，導致每年產生大量油料、保險費用，批評市府簡直浪費公帑。

據統計，2019年至今，北市府共報廢258台公務車，分別為汽車43台、機車215台，報廢車平均里程數為汽車12萬8904公里、機車3萬8184公里。王浩質疑，若以汽車年限10年、機車6年計算，汽車1年平均只使用1萬多公里、機車3000多公里，人事處更有1台機車，9年才騎4700公里多，等於1年才騎500多公里，使用率低到嚇人。

為活絡公務車使用，市府也訂出規範，將1年內行駛未達3000公里的汽車、未達750公里的機車分類為閒置車輛，並未達6000公里的汽車、未達1500公里的機車則歸為低度使用車輛，2者將視情況移撥給其他需求單位，或進行跨單位調派。

王浩痛批，2018到2019年間，市府共有376輛閒置車、793台低度使用車，佔公務車總數23％，其中僅有7.7％、共計29台移撥成功，其餘則續留原機關或等待報廢，低度使用車更全數維持現況，更誇張的是，許多接受移撥的單位，甚至本身就有不少低度車輛，如勞動局過去曾移撥機車給動物園，但當年度動物園就有7台低度使用機車。

王近一步指出，市府也只調派配有專職司機的公務車，但專職司機遇缺不補，隨著人員退休，統一調派機制也將隨之消失；細看資料，還會發現有數輛里程數低下的車卻未被列管，顯見市府不僅調派機制有問題，清點作業與列管認定也不確實。

王認為，市府應全面檢討公務車管理制度，減少閒置和低度使用公務車數量，才不至浪費市府資源，移撥時也應優先考慮公務車使用率高的單位，同時須嚴格審查購置新車資格，以共享代替購買，優先協調鄰近單位調派滿足用車需求。市府發言人陳智菡回應，針對議員建議，本府會進行檢討，若真有使用效率過低的問題，將積極進行改善，並避免勞務不均問題。

(中時 )