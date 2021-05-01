諾富特確診員工除4月24日曾與中正大學4名師生吃飯外，今天下午中央流行疫情指揮中心公布其足跡，從23日起開始在嘉縣阿里山山區活動，包括搭乘阿里山小火車看日出、奮起湖老街等，目前阿里山國家遊樂區仍正常開放，林鐵及文資處也表示每天都有消毒等工作，目前員工狀況也無異狀，請民眾不用太過恐慌。

林鐵指出，各站每天皆消毒3次，且目前員工皆無異狀。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

華航諾富特員工（案1129）除與中正大學師生吃飯外，23日下午到中埔吃雞肉飯，24日凌晨更搭乘阿里山小火車看日出。林鐵及文資處副處長周恆凱表示，林鐵各站每天至少清潔消毒3次，上班前量測體溫且全程配戴口罩，遊客也需先量測體溫並配戴口罩才能進站，目前同仁身體狀況良好，各線正常營運，遊客不用太過恐慌，並請繼續配合相關防疫措施。

針對該名確診案例曾到奮起湖老街，老街商家奮起福米餅店表示，店內皆有消毒，員工有遵守戴口罩等規定，店內也放置酒精提供民眾消毒，且已暫停試吃一段時間，保護自己也保護遊客，希望遊客不要太過恐慌。

雖店家及公部門皆強調有消毒等，但有些遊客仍因此取消上山行程，家住雲林的林小姐原先預計周日要到阿里山一日遊，因今天看到確診者足跡而卻步，林小姐說，等疫情稍緩再出遊，避免讓自己暴露在風險中。

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(中時 )