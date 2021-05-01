一名女學生去年2月13日在交通大學圖書館讀書，離開前卻發現外套有不明白色混濁液體，報警後發現為清華大學一名黃姓男學生手淫、甩精液所為，新竹地方法院去年以毀損罪嫌判黃男拘役30天，黃男雖坦承行為，卻以無毀損、侮辱之意上訴，但法官認為此外套因被害人心生厭惡已達不堪用地步，駁回其上訴。

此案發生於去年2月13日下午4點30分許，黃姓男大學生在交大圖書館，將自己手淫射精的精液，甩到座位前方一名女大生穿著的外套上，讓其他人可聞到、看到該女外套上沾染的精液，以此種方式公然侮辱該女，並使其外套不堪使用。此案起訴後，新竹地方法院去年8月以毀損罪嫌，判黃姓男大生拘役30天。

不過黃男及其律師不服判決，又提起上訴，黃男否認有公然侮辱、毀損他人物品的意圖，其律師也認為，黃男行為雖然錯誤，但是否需動用到刑法評價，尚有疑義，也以無侮辱、毀損的意思為黃男辯護。

法官審理時，指出黃男為滿足性慾，故意在圖書館內公然手淫並將精液甩自被害人所穿的外套，具有針對性且為人身貶抑性的粗鄙舉動，且精液依社會一般認定性質屬穢物，確有羞辱、貶抑被害女子之意。且被害女學生得知外套遭人甩精，也感到被冒犯及羞辱。黃男律師雖以外套洗乾淨後可再穿，主張並未達刑法定的毀損程度，不過法官也認為，「致令不堪用」指以毀棄、損壞之外的其他方法，雖未毀損原物，卻導致效用喪失。

法官指出，外套為與個人接觸密切且貼身的私人物品，黃男以作為釋放慾望的工具，雖然外套有清洗的可能，但沾染黃男精液，已足以使人心生厭惡、無法再行使用，法官認定已達致令不堪用的程度，構成刑法毀損要件。法院也以當時量刑已屬輕微，並無於法定刑度或濫用裁量權致違法比例原則，黃男等人也未依據既有訴訟資料提出新事證，因此駁回黃男的上訴。

(中時 )