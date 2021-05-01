美國前參院領袖瑞德驚曝 洛馬曾握有UFO殘骸

美國參院前領袖瑞德（Harry Reid）認為，國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）可能曾握有墜毀幽浮（UFO）的部分殘骸。

據《紐約客》（New Yorker）和《紐約郵報》（New York Post）4月30日報導，現年81歲的瑞德說，雖然他從沒實際看過這些殘骸，但曾試圖要五角大廈同意尋找它們，但並未成功。「幾十年來，我得知洛馬有部分尋獲的東西，」他說，「我還記得，我設法要五角大廈機密地給予批准，讓我去瞧瞧那東西，但他們不肯。」瑞德強調，他不知道那些碎片的確切數目，或是它們屬於哪個機密層級，而他們就是不肯拿出來。

瑞德長期擔任內華達州參議員，而當地也是「51區」（Area 51）軍事基地的所在。長久以來，外界不斷盛傳，「51區」內不但有幽浮，甚至還有活生生的外星人。

而一位五角大廈前官員說，他曾負責調查「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena，UAP），並認為聯邦政府在掩飾它們的存在。充滿爭議的吹哨者艾里松多（Luis “Lue” Elizondo）說，他沒辦法讓國防部採取行動，以因應這嚴重的國家安全風險。

就在美國政府預定在6月底的期限前，即將公布爆炸性的幽浮報告之際，五角大廈「先進航太威脅辨識專案」（Advanced Aerospace Threat Identification Program）負責人艾里松多透露了部分內幕。他說，各方高度期待的報告將說明，2004年美國海軍目睹的不明飛行物、2014年海軍飛行員看到的奇怪球形內部立方體，還有出現在全球各地的神祕黑色三角體。

儘管艾里松多因鼓吹調查幽浮而飽受批評，但瑞德卻不斷為他辯護。事實上，在瑞德的爭取下，1年為「不明空中現象專案小組」安排了2,200萬美元（約6億台幣）的經費。

(中時新聞網)