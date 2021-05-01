新竹縣政府與橫山鄉公所主辦的「橫山鄉藝桐遶山花音樂派對」，1日一早熱鬧在合興車站舉辦，吸引不少民眾參加。（莊旻靜攝）

新竹縣政府與橫山鄉公所主辦的「橫山鄉藝桐遶山花音樂派對」，1日一早熱鬧在合興車站舉辦，吸引不少民眾參加。（莊旻靜攝）

桐花正值盛開期，新竹縣不少賞桐景點有如下起五月雪，新竹縣政府舉辦的2021客家桐花祭雙主場之一，1日於合興車站登場，現場結合火車旅遊、客家藝文表演、唱跳秀等，另一主場也將於5月22日於新竹縣文化局戶外廣場舉辦，邀請民眾共度周末。

縣府與橫山鄉公所主辦的「橫山鄉藝桐遶山花音樂派對」1日一早熱鬧在合興車站舉辦，現場有YOYO家族唱跳秀、魔術氣球秀、氣墊闖關遊戲，還有GOGORO電動機車等摸彩大獎，縣府祕書長陳季媛表示，今年雙主場之一在合興車站登場，下一個主場還有桐花裝置藝術、創藝市集、桐花光雕秀、客家小舞台等，歡迎民眾繼續參與。

橫山鄉長張志弘表示，橫山鄉自然生態景觀豐富，遊客一訪可探索古道、祕境，走訪內灣老街，晚間留下賞螢，深度旅遊感受客庄的人文魅力。文化局李安妤局長表示，為鼓勵民眾走到戶外賞花，即日起至5月22日止，透過「集章換好禮」活動，可換得限量文創品，民眾只要參加桐花祭系列活動，即可蓋章集點，2個以上戳章兌換限量禮物。

1日不少民眾聚集於合興車站，親子同乘小火車，或是逛市集、欣賞音樂表演，5月22日的「新竹遶桐花」系列活動，也將有客家歌手演唱、創藝手作市集、桐花光雕秀。另外各鄉鎮、協會舉辦的桐花輕旅行活動也陸續展開，民眾可於新竹縣文化局網站查詢。

(中時 )