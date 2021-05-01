往來台南市新市區和山上區的南144線區道「潭永橋」改建前年動工，本月1日舉行通車典禮。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

往來台南市新市區和山上區的南144線區道「潭永橋」，因橋面較低，每遇風災豪雨，水淹至橋面，南市府經向中央爭取補助及地方民間團體捐助經費改建，已趕在汛期前完工，1日舉行通車典禮，當地居民和市長黃偉哲，歡喜一起步行改建完成橋梁，場面溫馨熱鬧。

工務局表示，潭永橋位於新市區南144線跨那拔林溪，原為2孔箱涵，寬度為8公尺、長度15公尺；因常遇大雨淹水就封閉，影響民眾通行安全，經評估有改建之必要。

改建潭永橋總經費7080萬元，市府向水利署爭取到其中的1700萬元，另也感謝嘉義市嘉邑行善團、台南市陽光愛心會、台南市同心協力家族共同捐助484萬元；共計2184萬元的挹注，其餘4896萬元由市府負擔。

潭永橋橋梁改建工程自2019年11月15日開工，於2020年7月10日完工；引道工程自2020年8月10日開工，於今年4月底完工。改建的新橋梁寬9公尺、長66公尺，與原有橋寬8公尺、長15公尺相較，大大增加排水容量，另還有引道長414公尺、總長度480公尺。

潭永橋改建完成，除提升排水、防洪效果，居民生活交通更安全便利，且串連新市區、山上區等地區，提升整體經濟、物流、運輸環境及休閒觀光發展，能促進地方繁榮及更便捷的交通路網。

(中時 )