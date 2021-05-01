天使一哥「神鱒」卓奧特(Mike Trout)本季將滿10年大聯盟資歷，他要到8月才滿30歲，但他已經做了很多球星一輩子都做不到的事。如果卓奧特本季打完就退休，他仍會100%入選名人堂。卡片龍頭廠商Topps今年開季前就與卓奧特簽下終身合約，創下該公司史上最大筆的金額(數字未公開)，收藏家可以放心砸錢搶標卓奧特的球員卡了。

卓奧特除了常在場上痛打對手，平日只是個行事低調的人，但他的球員卡價值仍不斷上漲。去年8月卓奧特的一張菜鳥簽名卡以390萬美元結標(當時的匯率約1.1億台幣)，刷新了「飛行荷蘭人」華格納(Honus Wagner)創下的最貴球員卡紀錄。

Topps公司副總裁David Leiner說：「棒球界沒有比卓奧特更棒的名號了，我們每年可以賣出100萬張卓奧特球員卡，但你要抽到簽名卡還是很難。」為此卓奧特每年要為幾千張球員卡簽名，讓Topps夾在卡包裡面販售。

4月結束之後，卓奧特單月繳出打擊率0.426、上壘率0.539、長打率0.820的打擊三圍，這是他生涯最強的開季表現。意外的是他吞三振的頻率提高，打中球心的頻率也下降，也就是說他出棒變得更莽撞，打出來的成績反而更嚇人。

隊友「生化人」普侯斯(Albert Pujols)過去在紅雀時期是大聯盟第一戰將，但他表示：「卓奧特是每50年才出一位的選手，我很幸運親眼見證他的偉大，每場還跟他穿同隊的制服一起打球。」

(中時新聞網)