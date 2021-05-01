案1127到大潤發中壢店 昨已消毒延後營業 15:382021/05/01 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 案1127足跡曾於4月27日傍晚6時20分至大潤發中壢店購物15分鐘。（中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大潤發中壢店臉書粉絲專頁公告，昨天延後至早上10時才營業。（翻攝自臉書） 中央流行疫情指揮中心今（1日）公布案1127足跡，曾於4月27日傍晚6時20分至大潤發中壢店購物15分鐘，大潤發配合政府的相關措施，昨天接到消息已清潔、消毒，今天照常營業。根據該店臉書粉絲專頁公告，昨天還延後至早上10時才營業。 【LIVE直播】諾富特司機發燒送醫採檢 指揮官陳時中親自說明 訂閱影音： 中時新聞網 諾富特確診員工曾搭公車至中壢火車站 環保局今早急消毒16車站 曾染疫 抗體陽性機師、家屬增至8人 (中時 ) #大潤發 #消毒 #足跡 #確診 #中壢店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 諾富特風暴 確診主管搭機捷往返桃園新北 員工到中壢用餐按摩 首爆飯店群聚 足跡深入市中心 04:102021/05/01 焦點要聞 失智翁大熱天外出就醫迷途 中壢警方護送返家 13:312021/05/01 社會 案1120隱匿職業 診所嘆像炸彈 04:102021/05/01 焦點要聞 印度成全球首個單日確診逾40萬的國家 澳洲嗆人來就關 13:172021/05/01 國際 機師工會︰憂外籍機師成破口 入住應分艙分流 04:102021/05/01 焦點要聞 中正大學4師生與確診者吃飯 選課名單驚見江宜樺 07:282021/05/01 生活 買貓跳台附贈母老鼠生小老鼠！肆虐家裡好悽慘 PO網被告妨害名譽 10:242021/05/01 社會 從賣麵包到教人做麵包 吳寶春「大師傅vs.小總經理」的衝突兩難 11:002021/05/01 財經 中正大學師生曾與確診者接觸 採檢結果出爐 09:062021/05/01 生活 醫師無奈確診者未告知接觸史 侯友宜籲中央要亡羊補牢 10:522021/05/01 生活 搭客運、按摩、吃鍋貼 案1128接觸者多 04:102021/05/01 焦點要聞 生活熱門新聞 今再增3本土個案 去過四海遊龍、中壢火車站 - 生活 案1127足跡再曝 去過大潤發中壢店 - 生活 案1129不只去中正大學 阿里山、朝天宮都去了 - 生活 租屋處牆壁傳「燒炭聲」 男半夜開燈驚見恐怖真相 - 生活 鋒面挹注全台進帳1597萬噸用水 這座水庫吃最飽 - 生活 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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