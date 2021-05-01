大潤發中壢店臉書粉絲專頁公告，昨天延後至早上10時才營業。（翻攝自臉書）

中央流行疫情指揮中心今（1日）公布案1127足跡，曾於4月27日傍晚6時20分至大潤發中壢店購物15分鐘，大潤發配合政府的相關措施，昨天接到消息已清潔、消毒，今天照常營業。根據該店臉書粉絲專頁公告，昨天還延後至早上10時才營業。

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