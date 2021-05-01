富邦悍將高國輝昨天在比賽中不慎拉傷小腿，今天球隊將他下放二軍養傷，升上張正偉，陣中傷兵又多一枚，總教練洪一中雖說沒有頭痛，「但比較有力的都有傷。」

富邦近期受到傷兵困擾，索沙左膝前十字韌帶動刀，打者部分也有多名傷兵，蔣智賢在比賽中不慎弄傷右肩，最後選擇動刀一併治療，高國輝又在昨天比賽中拉傷小腿。

談到傷兵，洪總有些無奈的說：「其實（高）國麟也有傷，比較有力的都受傷。」高國麟表示，目前自己是無法投球的狀態，目前傷勢狀況不明，要等到周一去醫院檢查才會比較確定。

「那時候是自己加強打擊練習時不小心震到右肩，當下覺得還好，沒想到越來越痛。」在狀況正好時卻不小心受傷，高國麟十分無奈，「原本想說狀況好多練一點，沒想到就受傷，狀況好卻受傷，這是大家都不樂見的。」

除了野手部分作出異動外，投手部分則是將張瑞麟降下二軍，拉上去年遭中信兄弟釋出的投手劉劭威。

(中時 )