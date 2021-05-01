本季尼克隊可說是鹹魚大翻身，目前他們以35勝28負排東區第四，進軍季後賽希望濃厚，而球隊能有如此轉變少不了球隊新少主蘭道爾(Julius Randle)的好表現，本季他強勢崛起為球隊灌注全新活力，加上漸趨穩定的羅斯(Derrick Rose)、新教練席波迪(Tom Thibodeau)鐵血執教，尼克整個脫胎換骨，毫不遜於同城勁旅籃網。

說到蘭道爾好表現，看數據就能知道，尤其在衝擊季後賽的四月份，他就有7次30+紀錄，而這也是尼克自2014年「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）後首人，當時安東尼正值生涯巔峰，但尼克戰績始終起伏不定，而蘭道爾卻能將場上數據化為實際勝利，非常值得讚賞，也可以說尼克本季要是沒有他，就不會有現在的好成績。

The last two Knicks players to have 7 30-point games in a calendar month:



Julius Randle (April 2021)

Carmelo Anthony (February 2014)



Impressive company #NewYorkForever pic.twitter.com/15xEdWCStc — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) April 29, 2021

蘭道爾生涯從湖人開始，2014年於首輪第7順位被選上，原本就是被寄予厚望的即戰力，不過當時球隊囤積了不少新人，如英格拉姆(Brandon Ingram)，加上老大柯比布萊恩(Kobe Bryant)也還在陣中，蘭道爾發揮有限，另外他自己也還在適應NBA節奏，不過直到2017年他都有穩定成長，也成為別隊補強目標，2018-19賽季他去了鵜鶘，場均得分超過20，慢慢打出大將之風。

.@J30_RANDLE put in the work this summer and it’s showing.



42% from 3-point range this season 🎯 pic.twitter.com/rH50xH0qnP — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 28, 2021

而到尼克後他徹底解放身手，於2021年2月24日，生涯首次進入全明星賽，3月19日與魔術比賽貢獻18分17助攻10籃板大三元，其中助攻數創生涯單場新高，同時其單場17次助攻還刷新尼克隊史非後衛最佳紀錄，另外還和柯瑞(Stephen Curry)分別當選兩區單周最佳球員，對他來說是極大殊榮。

本季至今蘭道爾打了62場全部先發，場均上陣37.5分鐘，平均能砍下24.1分10.4籃板5.4助攻，投籃命中率46.2%、三分命中率42.1%、罰球命中率80.8%，4月22日對上老鷹狂砍40分11籃板6助攻，三分球8中6，能裡能外身手令人印象深刻，本季的他還會有什麼瘋狂表現，相信球迷們都相當期待！

(中時新聞網)