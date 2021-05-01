「二進位博物館─電腦文物主題展」今起至6月13日於新竹市青少年館盛大展出。（陳育賢攝）

「二進位博物館─電腦文物主題展」今起至6月13日於新竹市青少年館盛大展出。（陳育賢攝）

「二進位博物館─電腦文物主題展」今起至6月13日於新竹市青少年館盛大展出，展出內容包括陽明交通大學舊有的電腦相關設備及儀器如大型電腦、次超級電腦、個人電腦等相關周邊與設備，主辦單位希望與民眾一起見證科技的時代演進。

市長林智堅表示，新竹市自1980年代初期設立科學工業園區後，即有「台灣矽谷」的美名，一路累積至今日，使這座科技古城擁有許多珍貴稀少的電腦文物與歷史科技，如全國第1台大學聯考用讀卡機、磁帶等，這些承載著科技發展的文物將藉這次的展覽重現於世人面前，讓民眾透過古董電腦的前世，來觀照新竹市的今生。

副市長沈慧虹今天代表林智堅主持開幕儀式，她表示，1個城市最重要的是人才，因為陽明交大的前瞻布署積極培育優秀人才，才能提供竹科所需要的科技人才，又因為有工研院的創新研發，才能創造台灣的經濟奇蹟。

此次展覽所展出的電腦文物，即見證了人才對於科技進步的重要性，資訊不怕分享，透過分享才能進步，歡迎各界來訪青少年館，將這段科技歷史分享出去。

文化局長黃竫蕙指出，此次的展覽為文化局於3年前即開始配合文化部政策推動「新竹市地方知識庫寶藏計畫」的心血結晶。

文化局去年著手整理陽明交大電腦文物各種古董電腦資材，讓文物、歷史、記憶加以傳承與留存，也透過舉辦展覽的方式讓民眾能第1手接觸到抽象的記憶與歷史。

文化局表示，此次展示的電腦文物目前都除役已久，策展團隊為了模擬機器運作時的畫面，將運用AR技術（擴增實境）讓民眾可以即時觀看電腦真實啟動時的畫面、機殼內部、零件運作等。

除了主展場豐富的文物展覽之外，也特別將文化中心（文化綠廊）、過溝、水源地、公園（老人大學）和清華大學5座公車亭換妝為展覽主角的大型電腦，並搭配了AR，使民眾透過手機掃描圖像，就可以讓這些古董電腦在手機裡活起來。另，展覽也推出5場系列講座及4場「科學小怪人工作坊」，報名網址請點此。

(中時 )