國民黨主席將於7月24日改選，黨中央預定5月5日把作業細則送交中常會討論，規劃6月3、4日領表、6月7、8日受理登記，此次擬增加保證金制度，其餘大致沿用去年主席補選規定。至於黨內有人認為應同步把「專職主席」條款納入主席選舉辦法，黨務人士說，這部分須送全代會討論，因此下周三不會觸及到專職主席規定。

國民黨主席選舉白熱化，現任主席江啟臣已表態爭取連任、孫文學校總校長張亞中宣布參選並拋出改革政見，另外，前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文等，也是黨內點名的可能人選。黨內人士說，各陣營候選人至今沒有特別私下探問過黨中央相關規定，跟往例不太相同，呈現外熱內冷態勢。

黨中央預計5月5日討論主席選舉作業細則，黨務人士表示，此次規定與去年補選時的規定差不多，沒有什麼太大的變化，主席候選人須具選舉人資格，也就是需入黨或回復黨籍滿1年，同時要曾擔任過中評委或中央委員的資格。

黨務人士說，由於黨職選舉要在各鄉鎮市區設立投票所，需負擔選務人員工作費用，此次有意參選主席者，在登記時要繳交的選舉作業費，擬從200萬調高至300萬，而黨代表的登記費維持2000元，這部分採多退少補。

黨務人士指出，這次作業細則規劃納入繳交保證金制度，登記參選時先預繳1年的募款責任額，主席候選人要繳1000萬，黨代表候選人為1萬元，可以用本票方式處理，當選後須在1年內繳足募款責任額，繳清後黨中央才退回本票，若選輸就直接退還給候選人。

此外，連勝文3月初拋出專職黨主席的構想，希望未來的黨主席不應再去爭取公職選舉提名，中廣董事長趙少康日前赴中常會專題演講，則提出「在野專職，執政總統兼主席」概念，今天又爆出有黨內人士促「江朱整合」成局關鍵，在於此次黨主席選舉辦法是否將「專職主席」條款納入。

黨務人士直言，專職主席的概念可能要在黨章或黨主席選舉辦法訂定，不會在下周三中常會討論，如同去年全代會通過黨章修正案，刪除總統兼任黨主席條文，「母法沒有規定的事情，施行細則怎麼可以延伸去處理」。

據了解，下周三中常會黨中央將一併討論黨主席、黨代表、中央委員、中常委選舉的作業細則，黨主席與黨代表都訂於7月24日改選，由於參選中央委員需具黨代表資格，而參選中常委則要有中央委員身分，所以中央委員選舉規畫在9月中舉行、中常委則在10月中改選。

(中時 )