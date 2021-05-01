鹿港信用合作社管理大樓啟用，嘉賓雲集。（吳敏菁攝）

鹿港信用合作社管理大樓啟用，嘉賓雲集。（吳敏菁攝）

鹿港信用合作社管理大樓啟用，嘉賓雲集。（吳敏菁攝）

斥資2億7000萬元，地下2層、地上9層的彰化縣鹿港信用合作社管理部辦公大樓暨中正分社成了鹿港醒目的地標，5月1日正式落成啟用，就位在市區，地方人說「有錢存鹿信，没錢向鹿信借」，鄉親歡喜，啟用典禮嘉賓雲集。

鹿港信用合作社管理部大樓從2013年成立管理部大樓興建委員會籌建，2017年動土，2020年3月竣工，鹿港信用合作社創社迄今80餘載，屢創佳績，今天位於中正路管理部大樓舉行落成啟用典禮。彰化縣長王惠美、鹿港信用合作社理事主席施輝雄、監事主席許琦祥、總經理施聖哲等人都與會，

縣長王惠美表示，很高興看到故鄉的鹿港信用合作社管理大樓，以及中正分社，落成啟用，鹿信服務很多鄉親，也讓很多大老闆賺大錢，回饋鄉里，包括每年舉辦兒童畫圖、書法比賽、敬老活動、獎學金補助嘉惠學子等。帶動地方繁榮，相信，未來將提供在地鄉親有更好的服務以及更舒適的環境，也希望透過鹿信的服務能夠創造更多財富與商機。

鹿港信用合作社理事主席施輝雄表示，新大樓總樓地板面積2316坪，鹿港是文化古都的地方，鹿港信用合作社秉持著「人人為我，我為人人」、「取之於社會，用之於社會」的理念，80多年來，成立許多分社，服務廣大民眾。這次啟用，從此盤磐石永固，社友常臨，業績躍進，嘉惠工商，造福大眾，斐然有成，勒石留念，以誌經始。

(中時 )