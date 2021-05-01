英國經濟學人雜誌封面以斗大標題標示台灣是地球上最危險的「Place」，引發全球熱烈討論。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣一直都在困境中求生，現在國際大局出現顯著變化，台灣反而出現更多轉機，而大陸創造

30年大運後，正面臨「關虎入籠」的新挑戰，美國為首的新聯盟對上中國、俄羅斯等陣營，這場長期的國際新角力，也將牽動未來的經濟發展與投資。

謝金河在臉書發文指出，從1949年以來，台灣一直沒有安全過，從1949年的古寧頭到1958年金門823砲擊，兩岸從烽火到冷戰，在一個中國的制約下，台灣一直都是在困境中求生，現在國際大局出現顯著變化，台灣在充滿危機的地緣政治風險中反而出現更多轉機。

他的好友呂宗耀在一場演講會上，以世紀大「棋」闡述地緣政治的未來演變，也牽動著未來長期的投資策略。

「這個大棋局主角是中國，從1978年鄧小平改革開放，到季辛吉，尼克森訪問中國，卡特與中國建交，這是中國快速崛起的起點，也是中國創造30年大運的重要轉捩點，中國13億人成為全球最重要消費大軍，中國也成為可能超越美國的大國。」

謝金河說，中國大起，牽動的是修昔底德陷阱，Graham Allison的「Destine For War」，下的注解是「終必一戰」。在國際大局中，中國從「猛虎出閘」，現在面臨「關虎入籠」的新挑戰，以美國為首的新聯盟對上中國、伊朗、俄羅斯、北韓的集權體制陣營，這是一場長期的國際新角力，地緣政治也會牽動未來的經濟發展與投資。

這次菅義偉訪美，日本成了抗中最重要的美國盟友，日本在地緣政治角色加重，巴菲特在去年3月加碼投資日本5大商社，如今有好幾家公司股價漲幅近一倍，日本日經指數一度站上30000點大關。

謝金河認為，下一個變化是印度及東協會成為世界工廠，東協十國中，越南有大起的機會，泰國也逐漸展現實力，台灣在泰國的泰達電、聚亨、泰金寶都漸入佳境。台灣與日本則是半導體生產的最重要生產聚落，日本專攻關鍵零組件及化學材料，台灣則負責先進製程。

他強調，過去30年，全球目光都聚焦在中國，現在正全面解構，目前香港的情勢很像1990年代的台灣，資金出走，股市盤旋慢慢往下，大家渾然不知，台灣則是水漲船高，不知哪裡來的熱錢，四面八方湧入台灣，台股交易量大增，香港股市年初成交量約2800億港元上下，現在慢慢降到1200億港元左右。「春江水暖，股市最先知，地緣政治的變化也將牽動未來的經濟及投資。」

(中時新聞網)