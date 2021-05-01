本土案例再加1，新增確診案例為機師案1102同住家人，是案1133不滿5歲的男童，近期無出國史，也是4月25日匡列為居家隔離對象，4月29日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，1日確診(Ct值18)。個案家庭接觸者2人，延長居家隔離日期至5月15日。

指揮中心也同時說明，案1129的活動史，因曾到過嘉義，相關接觸者共10名，其中6人核酸檢驗陰性，其餘檢驗中。指揮中心1日也公布新增3例境外移入確定病例，是自菲律賓(案1130、案1132)及印尼(案1131)入境。

指揮中心指出，案1130為菲律賓籍40多歲男性漁工，今年4月16日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，4月29日進行檢疫期滿前採檢，1日確診(Ct值34)。個案檢疫期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1131為本國籍40多歲男性，2020年12月至印尼洽公，2021年3月28日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至其他住所進行檢疫，4月12日檢疫期滿後返回住家；因預計再次出國，4月30日至醫院自費採檢，1日確診(Ct值36；住院後採檢核酸檢驗及血清抗體皆陰性)。個案在台期間無症狀，已掌握接觸者4人，其中3人列居家隔離，餘1人列自我健康監測對象。

指揮中心指出，案1132為本國籍40多歲男性，2020年3月至菲律賓工作，並於2021年3月13日至19日間陸續出現喉嚨癢、發燒、畏寒等症狀，3月20日在當地檢出COVID-19陽性，並於4月11日及12日兩次採檢皆為陰性。個案4月15日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；4月30日檢疫期滿前往醫院自費採檢，1日確診(Ct值33)。個案在台期間無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，就醫採檢時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計208,351例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含206,137例排除)，其中1,132例確診，分別為996例境外移入，88例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。 確診個案中12人死亡、1,053人解除隔離、67人住院隔離中。

指揮中心提醒，接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。請符合公費接種對象者踴躍接種，及早獲得保護力。

【LIVE直播】諾富特司機發燒送醫採檢 指揮官陳時中親自說明

(工商 )