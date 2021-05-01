大陸正力推節能減碳，力爭二氧化碳排放2030年前達到碳達峰，2060年前實現碳中和。中共中央總書記習近平日前表示，今後不符合要求的高耗能、高排放專案，要堅決拿下來。

新華社1日報導，中共中央政治局4月30日下午就新形勢下加強大陸生態文明建設進行第29次集體學習，習近平在主持學習時指出，要堅持不懈推動綠色低碳發展，建立健全綠色低碳循環發展經濟體系，促進經濟社會發展全面綠色轉型。要把實現減污降碳協同增效作為促進經濟社會發展全面綠色轉型的總抓手，加快推動產業結構、能源結構、交通運輸結構、用地結構調整。

習近平強調，實現碳達峰、碳中和是大陸向世界做出的承諾，也是一場廣泛而深刻的經濟社會變革，絕不是輕輕鬆鬆就能夠實現的。各級黨委和政府要拿出「抓鐵有痕、踏石留印」的勁頭，明確時間表、路線圖、施工圖，推動經濟社會發展建立在資源高效利用和綠色低碳發展的基礎之上。不符合要求的高耗能、高排放專案要堅決拿下來。

習近平表示，今後要完善環境保護、節能減排約束性指標管理，建立健全穩定的財政資金投入機制。要全面實行排污許可制，推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易，建立健全風險管控機制。

(工商 )