今天是金門後浦蘇府四千歲聖誕千秋暨迎媽祖聯合慶典，城廂4里境主神明在信眾的簇擁下，穿梭大街小巷遶境巡安，喧天鑼鼓將這座全台10大觀光小城渲染得熱鬧滾滾，也為2021金門迎城隍─浯島宗教文化觀光季」揭開活動序幕。
金門地方文獻記載，清代〈金門鎮總兵署〉轄下的左、右兩營官兵在今模範街口的觀德堂（即縣商業會頂樓昭德宮）奉祀蘇府四千歲為護軍主神，一直是當地的信仰中心之一。後來，隨著駐軍渡過黑水溝移防台灣，再分香至鹿港、艋舺等地。神蹟顯赫淵源流長，為鄉耆所津津樂道，而農曆3月20日正是鄉親口中「蘇王爺」的聖誕。
「媽祖生」則是農曆3月23日，軍管時期因為民生物資匱乏，當時的戰地政務委員會以4天內連辦2次大拜拜，增加地區家戶負擔，在政府提倡節約要求下，才將蘇府四千歲聖誕和媽祖生慶典合併在3月20日同一天舉行，沿襲至今行之有年。
今天下午1時30分吉時，後浦城廂東、西、南、北門的境主和南門天后宮媽祖、大甲媽金門分靈眾神，在信眾簇擁下陸續赴縣商會廣場集合，2時30分準時起駕遶境巡安，楊鎮浯縣長、立委陳玉珍也替神明扛（扶）轎隨行。在聯合慶典大紅彩的引導下迤邐前進，沿途吸引遊客駐足圍觀。
不少家戶在門口供奉香案，扶老攜幼虔敬迎神，喧天鑼鼓響徹雲霄，展現人神同歡的宗教文化。在新冠肺炎肆虐的此刻，鄉親都祈祝神明護佑平安，早日驅離瘟疫，回復往昔安居樂業。
(中時 )
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