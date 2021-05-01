中共中央機關報《人民日報》發佈「100句名言回顧黨史100年」。百句名言絕大部分出自中共五代領導人之口。其中，毛澤東與習近平各佔30句，鄧小平14句，江澤民和胡錦濤各10句。剩餘6句，出自周恩來（2句）和劉少奇、朱德、陳雲、彭德懷（各1句）。

百句黨史名言以時間先後為序，中共建政前有23句，建政後有77句。第一句是毛澤東1925年在《中國社會各階級的分析》提出的「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題」，最後一句是習近平2021年在中共黨史學習教育動員大會講話中提出的「江山就是人民，人民就是江山。」

鄧小平上榜名言包括「不管黑貓白貓，抓到老鼠就是好貓」，「走自己的道路，建設有中國特色的社會主義」，「一個國家，兩種制度」，「基本路線要管一百年，動搖不得」等。

江澤民上榜名言包括「講學習，講政治，講正氣」，「始終做到『三個代表』，是我們黨的立黨之本、執政之基、力量之源」，「黨的作風關係黨的形象，關係人心向背，關係黨的生命」等。

胡錦濤上榜名言包括「樹立和落實科學發展觀」，「實現社會和諧，建設美好社會，始終是人類孜孜以求的一個社會理想」，「黨的根基在人民、血脈在人民、力量在人民」等。

周恩來上榜兩句名言分別是「不懂不要裝懂，但是必須由不懂變為懂」和「活到老，學到老，改造到老」，其中後一句出自1957年反右運動期間。

習近平上榜名言包括「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」，「實現中華民族偉大復興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想」，「鞋子合不合腳，自己穿了才知道」，「綠水青山就是金山銀山」，「擼起袖子加油幹」，「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」，「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎」等。

(中時 )