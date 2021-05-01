為強化民眾對防溺減災的觀念，提升颱風強降雨等災害發生時的應變作為，北市消防局第一救災救護大隊與文山區樟文里辦公處1日在景美女中共同舉辦母親節活動暨「防溺減災，視訊119」安全守護你社區防災園遊會，結合各式防災宣導攤位，使民眾對防災及居家防火安全有更深一層的體認。

活動現場有「『溺』了!別怕～我『艇』你」、「『溺』境求生、防『溺』十招、救『溺』五步」、「即刻救援好軟體，防災知識一把抓」、「安裝住警器，防災好心安，逃生有計畫，避難我不怕」、「用電過載易釀災，延長線用法報你哉」、「油鍋起火，蓋是英雄（VR體驗）」、「防火宣導車（滅火體驗）」、「地震體驗車」、「救心巴士」等互動式攤位，強化社區安全及提升民眾防火防災知識。

消防局表示，為避免溺水造成損害，平時應熟記『溺』境求生、防『溺』十招、救『溺』五步」等保命步驟，下載「視訊119APP」將災害影像及報案地點GPS座標，傳送至119救災救護指揮中心，可以縮短消防人員到達災害現場時間；運用「台北市行動防災APP」接收最即時的防災或災害訊息；下載「台北防災立即go」電子書，學習更多防災知識。

(中時 )