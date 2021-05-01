華航機師染疫事件今新增1名機師小孩確診，累計確診人數達20人（含飛澳確診機師）。對於本起事件有多少重症病例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前房務部主管案1120還在插管中，機師案1079、案1122則有嚴重肺炎，仍在治療中。

華航機師染疫事件今新增1名機師小孩確診，累計確診人數達18人（含飛澳確診機師）。(圖／華航提供）

案1079為60多歲機師，上月10至12日飛往印度及盧森堡的長程航班，4月14日執勤到美國，並在當地旅館檢疫，4月16日返台進行3天居家檢疫，在4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛症狀，19日自費採檢後，20日確診新冠肺炎。這名機師發病前曾住過諾富特飯店，病毒序列與案1120房務部主管相同，有嚴重肺炎，仍在治療中。

案1120為40多歲諾富特飯店房務部主管，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。主管4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間3次至診所就醫，因症狀未改善，27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，29日確診新冠肺炎，現在還在插管治療。

案1122為本國籍50多歲機師，4月2日至4月9日曾執勤至美國，返台後於防疫旅館檢疫至4月15日，期間無症狀，檢疫期滿採檢結果為陰性。這名機師4月19日再次執勤至美國，4月24日自美國經日本返台，4月25日入境後返回住處居家檢疫，4月27日出現喉嚨痛及發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於4月29日確診，有嚴重肺炎，仍在治療中。

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