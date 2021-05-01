女星何如芸與花蓮美侖大飯店董事長王敏錡婚變，16年豪門婚破局，目前除了打離婚官司並爭取2個兒子的撫養權，也重返演藝圈推出新的戲劇作品，常透過社群平台分享生活點滴的她，透露近來開車發現儀表板頻頻亮紅燈，隔了好幾天才打給業務，經檢查後才發現是胎壓過低，讓網友驚呼：「太危險了」。

何如芸表示近來上車時發現儀表板亮紅燈，這才驚覺已經亮了好幾天，原本只有1輪，後來變成2輪，如今更是4輪都亮起紅燈，驚覺不妙的她打給業務告知此狀況，當詢問對方：「胎壓150有關係嗎？」業務立刻問她人在哪？並表示馬上派人過去處理，經過檢查確定4個輪胎都沒有破洞也打氣好了，讓她好奇詢問「150有很少嗎？」對方則回答：「正常要230-250」，這才恍然大悟「難怪之前怎麼也跑不快」。

何如芸接著好奇追問此狀況是否危險？對方則表示：「如果是因為輪胎扎到釘子就危險了」，這讓她忍不住自嘲：「像我這樣的女人開車只會踩油門，朋友大罵亮紅燈不會趕快找人來嗎。」

對此，網友紛紛留言：「隨時檢查胎壓是很重要，如果上高速都沒檢查胎壓那是很恐怖的事」、「車子要定期檢查跟保養才安全，真的不要疏忽，安全性問題」、「你沒有胎壓偵測器嗎？這樣真的很危險喔，而且很傷鋼圈」，就連女星林玟誼都忍不住驚呼：「太危險了啦！我有一次也是後輪破輪還從我家開到台北市區，修車廠師父看到都驚呼」。

(中時新聞網)