勞工團體在五一勞動節表達的心聲及訴求，勞動部對此表示感謝與尊重，針對「基本工資要調漲」，勞動部指出，已擬具最低工資法草案送行政院審查，循序推動立法作業。在最低工資法未完成立法前，勞動部仍將持續定期檢討基本工資討論。

至於「勞保年金要保障」，勞動部說，目前持續蒐集各界意見，研議因應對策，未來也會將政府撥補及負最後支付責任入法明定，並通盤規劃推動期程；而設立基礎年金部分，涉及相關社會保險與社會福利制度整合、國家整體財政及稅制改革等問題，勞動部將配合國家整體政策規劃辦理。

(中時 )