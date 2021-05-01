味全龍在布里悍走後，洋投名額出現空缺，總教練葉君璋日前曾表示有鎖定1投1野，只不過葉總今日透露，原本想簽的洋投遭到美職小熊隊攔截，會再從名單中尋找適合人選，而洋炮部分已經有定案，約在近日就會有進一步消息。

葉君璋在上周透露，球隊針對洋將做1投1野的補強，打者是內野手，生涯敲出接近百轟，而投手則是有受邀大聯盟春訓、不在40人名單中，不過葉總今日透露，原本鎖定的洋投被別隊攔胡了，「投手的人選被小熊簽走了，目前投手還是有名單，會從裡面找人。」

雖然投手人選被別隊簽走，不過洋炮則有不錯進度，「打者可能這幾天會確定，這個球員我們也鎖定很久，一開始就是想找他來，現在剩一些細節要談。」

目前味全龍一軍有3投1野共4名洋將，不過先發投手只有鋼龍一人，味全龍目前積極尋找先發洋投人選，不過即使簽約，經過隔離後也要到下半季才能出賽，「目標原本也是下半季，投手目前來講現在有3投，會再看3投1野或2投2野的配置，投手再多也有1人在二軍，還沒有這麼緊急。」

(中時 )