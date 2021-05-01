立委費鴻泰行動報稅服務，已經提供27年，也成為每年報稅季，信義、南松山區特殊景象。（立委費鴻泰提供）

立委費鴻泰今天上午9時30分展開今年第一場報稅服務，與台北信義區敦厚里方聰杰里長所辦的母親節活動配合，在敦厚里公園擺攤，把報稅服務搬到戶外。

一早費鴻泰團隊才將報稅服務攤位電腦才設定好，馬上就有民眾上門。團隊除為民眾提供報稅諮詢服務，今年也為推廣手機報稅，加派人力在現場幫忙民眾。

其實現場有不少民眾，每一年都來找費鴻泰團隊報稅，因為覺得「很親切、很專業」。費鴻泰行動報稅服務，已經提供27年，也成為每年報稅季，信義、南松山區特殊景象。

費鴻泰提醒，今年政府減稅措施，包括基本生活費從17.5萬元變成18.2萬元。若以一家有四口來看，每人調高7千元，4人最多調高扣除2.8萬元，如以稅率5％級距來看，可省1400元；若級距落在20％，則可省下5600元，最高能省下1萬多元。

費鴻泰表示，這項減稅對低收入的家庭絕對是有幫助的，透過與民眾直接溝通與報稅服務，聽取第一線民眾意見反應，再提出報稅便民措施的建議。

費鴻泰提起，目前報稅的『稅額試算表』和用『健保卡報稅』 ，就是費鴻泰當初在報稅服務得來的靈感呢！這些報稅便民措施，讓全國報稅義務人都受惠良多。

(中時 )