第一屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」今（1日）於活動官網公佈晉級決賽名單，「網路新聞主播」及「新聞YouTuber／直播記者」各取10名。複賽過程，每位參賽者在攝影棚內，接受模擬臨場連線的魔王級考題，並同時1對5接受評審團連番提問，表現極具水準，讓擔任複賽評審之一的主播馬千惠都為之驚艷：「我自己在評分時比較看重口條、思路清晰，以及個人魅力和人格特質，如果還有專業領域更加分，但觀察下來有好幾位參賽者都可以直接上線了！」

公佈的晉級名單中，台灣五大傳播學院的校花都榜上有名，因此票數都相當接近，只要一天沒拉票就有可能跌出名次外，其中清大的潘柔方更視文大的李家妤為勁敵：「家妤的票在一天之內爆衝，直接超越我跟珮瑜，真的很厲害！我們三個女生一直處於拉鋸戰，讓每天排名都在刷新。」李家妤則透露，在複賽前票數一直落後其他對手，原想趁複賽時與打探其他校花，卻因比賽時間是不同場次，沒機會好好交流，她也趁複賽過程，觀察其他人如何應試，認為這次有不少參賽者都是可敬的競爭對手。

不少參賽者都提到，中天當家主播盧秀芳都是他們心中崇拜的對象，像是清大的潘柔方就提到：「從小就看著盧主播報新聞，沈著、穩重的口條和風範，一直是我非常敬佩的前輩！」李家妤也深受主播盧秀芳堅持在新聞崗位的魅力深深吸引：「盧主播讓我了解到當一名新聞工作者，是需要付出許多心力，尤其是堅持立場、想法的個性。」心中期待能有機會與盧秀芳學習，這是許多參賽者卯足全力拚決賽的一大動力。看到新秀潛力無限，主播馬千惠認為自信之外，外在形象也很重要：「服裝儀容可以有設計感但不能隨便，像是露出腳跟的高跟鞋其實是不莊重的，這也會影響走路的儀態。」她也鼓勵參賽者要為自己的夢想全力以赴：「總決賽時絕對不要客氣，一定要盡情的秀自己！」

第一屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」將於5月8日在中天電視舉辦總決賽，評審團名單確定有當家主播盧秀芳、周玉琴、王又正等坐鎮評審席。另外，不在晉級名單中的參賽者，還是有機會敗部復活，只要在目前仍持續進行的人氣票選活動，截至5月7 日的票數能在前三名者，將可無條件晉級5月8日決賽。

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(中時新聞網)