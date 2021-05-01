中央公告個案足跡曾至大潤發中壢店後，現場不少民眾速離賣場。（姜霏攝）

諾富特員工染疫事件足跡擴大，案1127的足跡遍佈桃園市中壢區，曾於4月29日至等等法式甜點、自助洗衣店、日式餐廳，中央今日又再度新增2足跡，公布案1127曾至三明治先生食用早餐再到大潤發中壢店購物，大潤發回應昨天已完成全面清消，桃園市環保局也於今日進駐消毒。

記者直擊大潤發中壢店現場，客流量並未大量減少，現場仍有不少民眾正在購物，也有不少民眾接獲下午中央宣布的足跡後便紛紛逃離現場，吳姓男子表示，原本計畫採買母親節晚餐的食材，一知道確診者來過後便果斷返家，擔心有病毒殘留，讓自己、家人陷入困境。

另有陳姓女子直言「很恐怖」，日前發現足跡遍佈中壢地區後就感到相當恐慌，因此大潤發有個案足跡並不意外，但下午接獲消息後也快速離開賣場，雖然店家說在昨晚就已經消毒了，但仍需高標準的看待疫情，避免自己深陷危險當中。

大潤發值班經理蔡玉玲說明，疫情爆發1年多以來，每天都有確實量測體溫、公告配戴口罩入內，昨天晚上接獲桃園市衛生局通報後，就執行全面的清潔消毒，包括商品架、走道、電扶梯及各出入口，桃園市環保局清潔大隊也於今天下午進駐消毒，坦言已做足防疫工作。

(中時 )