美國印太司令部4月30日舉行了司令交接典禮，原任太平洋艦隊司令的阿奎利諾海軍上將（ADM. John Aquilino）接替了卸任的戴維森上將 (ADM. Phil Davidson) 印太司令的職務。「台海軍情研析中心」主任梅復興指出，在致辭時，阿奎利諾先歡迎並向貴賓致謝，其中特別指名了包括我海軍司令劉志斌在內的日本，韓國，澳洲與台灣等盟邦海軍司令長官 (代表其各別的國防部長)。

梅復興說，這是繼數年前我高階將領應邀參加戴維森上將接任典禮後，美方再度邀請我軍方出席印太司令部的交接儀式，除象徵支持台灣外，也提供了美國與各盟邦 (包括台灣這種非正式，但重要而情勢緊張的准盟邦戰略夥伴) 高級軍事領導階層間的交流和意見交換。事實上，阿奎利諾在致辭中就有簡單提到與這些盟邦將領的坦誠討論和友誼。

梅復興表示，在台海風雲驟緊，台灣面對中共強大軍事威嚇之際，此一動作不僅為我送暖，顯然更旨在展現美國團結動員盟國維護印太穩定的能力與決心。據了解，中共軍方高級官員這次並未到場參與典禮，或許是另一種引喻指標。

(中時 )