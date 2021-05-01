25歲的投手劉劭威去年遭到中信兄弟釋出，今年春訓受富邦悍將邀約測試後正式簽約，本季二軍表現不俗，也讓他獲得生涯首次的一軍機會，「上來就是把握機會，自己就是全力以赴，準備好自己讓教練使用。」

劉劭威穀保家商、文化大學畢業，最快球速能飆破150公里，2019年投入選秀獲得中信兄弟青睞，在第6輪被選中，不過只在職棒待了1年就遭到釋出，今年改披富邦戰袍。

劉劭威本季在二軍出賽14場，主要都以中繼角色上場，有3次救援成功、4中繼點、1敗，14局投球中失掉3分自責分，自責分率僅1成93。

富邦悍將總教練洪一中表示，劉劭威在二軍表現不錯，也是補充一下牛棚戰力，「選手表現好就有機會，也讓在二軍的球員有努力的目標，他現在均速都有突破140公里，控球也有改善。」

劉劭威表示，自己是在昨天晚上約11點時接收到上一軍的通知，「當下有嚇到，但也很開心，我也有打給我老婆，她也嚇一跳，想說怎麼那麼突然。」

他坦言去年遭到釋出內心十分煎熬，但自己仍盡可能保持正面態度並積極訓練，也會找事情抒發情緒，「像是釣蝦、打打手遊，雖然有壓力，但也能轉換成動力。」而他去年8月升格當爸爸，也讓他更有動力為兒子去拚。

劉劭威表示，自己把陳鴻文當成目標，希望自己有天能夠像學長一樣，「他（陳鴻文）是很好的學長和選手，之前也很常鼓勵我，他說我有那麼好的身材就不要害怕打者。」

(中時 )