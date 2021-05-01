警方起出的大批槍彈，有如小型軍火庫。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南安平接連發生黑幫火併導致2人死亡，因應轄區大樓林立的特性，管轄的警四分局為淨化地區治安，特別展開為期2天的「清樓專案」，針對安平地區3處不良聚合處所與出租屋執行搜索，當場查扣1長槍、1短槍、1空氣鎮暴槍及子彈上百發，並逮捕涉案的29歲廖姓、25歲吳姓男子，全案移送後，法官裁定收押禁見。

警方4月初線上巡邏查獲1名通緝犯後，發現該通緝犯居住在安平某大樓內，經對該大樓進行「清樓專案」，並鎖定短期租屋、出入複雜、生活起居異常的住戶，實地前往現地查訪。

警方進一步掌握特定對象深入偵查，並發現違法事證後，經報請台南地檢署檢察官董詠勝指揮偵辦，近日蒐證齊全，認定時機成熟後，於4月28日、29日拂曉出擊，兵分多路展開查緝，先在建平路一帶將主嫌廖男拘提到案，隨後吳男也到案說明。警方對2處不良聚合處所搜索，分別查獲MP5衝鋒槍1枝、巴西金牛座手槍1枝、空氣鎮暴槍1枝、90子彈143顆、霰彈子彈25發，現場猶如小型軍火庫。

偵訊過程中，警方除清查2嫌有無另涉他案，也深入追查槍枝的來源，訊後並依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送，檢方複訊後也向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時 )