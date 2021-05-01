雲林縣政府4月30日接獲CDC通知，COVID－19確診案1129案4月25日曾涉足雲林縣北港鎮朝天宮周邊，立即啟動防疫機制，1日已完成個案走過路線、店家及朝天宮周邊道路消毒，個案造訪的3店家經自行加強消毒，持續營業中。

雲林縣防疫指揮官、縣長張麗善接獲CDC通知，立即依所知個案足跡範圍，啟動防疫團隊衛生、環保、民政及警政等單位，與北港鎮公所共同研商相關防疫作為，同時指示防疫人員進行朝天宮周邊商圈衛教宣導並提醒戴口罩、勤洗手、工作結束後消毒環境。

由於北港朝天宮1日適逢媽祖遶境活動，張麗善也提醒遶境隊伍加強消毒、戴好口罩，同時藉由當地行動廣播車，告知參與遶境遊行的民眾勤洗手、戴口罩、保持社交距離。朝天宮與北港形象商圈也共同提醒民眾與商家加強防疫與個人自我健康監測。

為利防疫，縣衛生局並調度漂白水528瓶提供北港形象商圈進行消毒。另外，朝天宮平時皆定時廣播提醒信眾戴口罩，且廟內早晚都會全面性環境消毒。

北港鎮公所清潔隊說，1日已對個案走過路線、消費店家及朝天宮周邊道路消毒，衛生所也已完成店家相關衛教，並提醒員工需自主健康管理，如有不適立即與衛生單位連絡協助轉介就醫。

個案造訪過的阿成熱炒、日香珍喜餅店、3代古味黑糖剉冰3家商店，除了配合清潔隊人員全面消毒，也自主持續加強消毒，1日正常營業，生意並未受影響，顧客認為3店家都是開放式的，只要戴口罩就沒問題。縣衛生局長曾春美指出，縣府與公所已針對這3家商店加強消毒過，且空間都屬開放式，不是閉密空間，因此應可正常營業。

(中時 )