華航園區諾富特飯店已有4名員工被驗出感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心昨宣布，4月15日至28日去過諾富特飯店的民眾，應進行14天的自我健康監測。有華航員工指出，內勤辦公室和諾富特飯店僅2、30公尺，員工的3餐、餐敘時常在諾富特解決，高層更是頻繁進出開會或宴請賓客，許多人現在都相當擔心被傳染。

華航員工表示，華航園區內沒有太多用餐選擇，許多人會就近到諾富特用餐，高層更是頻繁進出開會或宴請賓客。此外，諾富特裡的麵包店，每天下午4點會打折促銷，不少員工下班回家前，都會先繞進去買隔天早餐，也時常看到機師在買咖啡，現在回想起來都是風險。

員工透露，公司日前有轉傳疫情指揮中心日前公布的案1120足跡，其中幾天搭乘機場捷運的時間，剛好是華航的下班時間，等於許多華航員工都與案1120同班車，弄得現在人心惶惶。

該員工質疑，疫情指揮中心似乎沒搞清楚華航與諾富特緊密關係的嚴重性，過去2周進去過諾富特的人，到底要不要居家檢疫、可不可以向公司請假，目前都沒有得到明確說明。

疫情指揮中心發言人莊人祥回應，目前僅針對有去用餐、辦活動的人要求進行自我健康檢測。醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，民眾若在這段期間內出現疑似症狀，應撥打1922專線，依指示前往就醫。

(中時 )