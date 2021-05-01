大陸維吾爾族出身的女星迪麗熱巴，一出道就以盛世美顏受到關注，也出演多部熱門電視劇，人氣不斷增加，她的一舉一動都成為討論話題；大陸今（1）日開始五一連假，熱巴也分享出遊打卡照，還親授自己拍照絕美角度，笑問粉絲們學會了沒，讓大票網友讚嘆，「漂亮的人其實什麼角度都漂亮」。
迪麗熱巴主演的古裝電視劇《長歌行》，從開播就話題不斷，無論是造型還是找替身疑雲，但觀眾仍難以抵擋她的美貌，依舊關注她的動向；大陸五一假期開始，熱巴也在微博曬出3張類似出遊打卡的照片，她隨便擺姿勢都宛如拍宣傳照一樣令人驚艷。
有趣的是，迪麗熱巴主動分享出遊拍照pose秘訣，「46度抬頭看鏡頭」，她的3張出遊照也都是擺出她說的絕美角度，最後還笑說，「妹妹們學fei（會）了嘛」；畫面中無論熱巴身處什麼場合，都一貫地擺出「46度抬頭看鏡頭」，隨便一拍都像是在拍雜誌。
許多粉絲看到女神親授拍照秘訣，紛紛熱情表示，「學會了學會了」、「我們不配擁有一張高清正面照嗎」、「學不會，要姊姊把手教材能學會」、「景美人更美」、「無論什麼角度都是美美的」、「美女說幾度就是幾度，美女怎麼樣都是好看的」。
(中時新聞網)
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