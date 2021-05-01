張姓女學生早上被煞車失靈公車衝撞，當場無生命跡象，肇事司機無奈表示，為避免車上40多名乘客更大傷亡，只能往前開。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區嘉明高中飛機修護科一年級張姓女學生，昨（30日）不幸在校門口前遭疑似煞車失靈的公車輾斃；今日上午其家屬前往事故地點進行招魂，一連擲筊7次都笑筊，最後在表哥說出一句，「你已完成學業，安心跟我們回家」，才在第8次擲出聖筊。

張父在事發過後，前往警局調閱監視器，看完之後難忍悲憤，痛罵肇事公車直接輾過女兒，甚至從頭到尾都沒降速；張父形容，「公車是透過女兒的身體當作緩衝才停下」，張生小小的身軀不敵撞擊，最後被撞成一塊塊屍塊散落馬路。

張父說，女兒就讀飛機修護科一年級，這次期中考還考取了第一名的成績，原訂30日到校後進行頒獎典禮表揚，無奈卻遇上死劫；張父憶及先前老師才說，因為女兒成績優秀，校方有計畫要送女兒去美國深讀飛機修護專業，但如今通通化為泡影。

今日上午張女的家屬前往事故地點進行招魂，希望張女能找到回家的路，沒想到，一連擲了7次筊卻都是笑筊，就連張父出馬也毫無進展，最後是張女的表哥說了一句，「你已完成學業，安心跟我們回家吧」，語畢擲出第8次，果真擲出了聖筊，令人不勝唏噓。

回顧事故，42歲林男30日上午7時許駕駛巨業公車，沿中航路三段由東往西行駛，行經嘉陽高中前，不慎右前車頭碰撞16歲張姓女學生，導致張女倒地腹，送醫不治。肇事司機事後無奈表示，當時下坡煞車失靈，車上又有4、50名乘客，為了避免造成更大傷害，只能選擇往前開。不過警方仍在調查釐清事故原因。

悚! 公車疑剎車失靈 突闖燈撞擊女高中生亡│中視新聞 20210430

(中時新聞網)