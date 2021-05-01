西武獅隊台將吳念庭先發上陣對上火腿隊，不過王柏融從板凳出發，此戰西武獅一路保持領先，吳念庭9局上半敲出二壘打並跑回第4分，而火腿台將王柏融則是在後半段代打遭三振，沒想到前8局只敲2安的火腿，9局下半在傷兵滿營的狀況下上演大逆轉，靠再見保送以5比4帶走勝利。

此戰兩邊先發投手都具有壓制力，呈現投手戰，前半場雙方進攻機會都不多，西武獅3局上半靠柘植世那的安打上壘，之後因為對方投手上澤直之暴投，西武獅攻下第1分。6、8兩局西武獅各攻下1分，其中包含史潘根柏格（Corey Spangenberg）的陽春炮，這也是他本季首轟。

9局上半前3打席沒有表現的吳念庭，擔任此局首名打者敲出二壘打，也開啟西武獅攻勢，隨後山田遙楓敲出適時安打，吳念庭跑回西武獅第4分。

火腿隊前8局打得相當悶，只有2支零星安打，4局上半在本田圭佑連丟2保送後，渡邊諒的二壘打才打下唯一1分。沒想到在9局下半大反攻，去年拿到救援王的西武獅終結者增田達至上場關門，不過今日出賽連被敲安失分，包含中田翔的2分炮、大田泰示的追平安，只丟0.1局就被換下場。

西武獅換上宮川哲也沒能止血，他在滿壘情況下對杉谷拳士丟保送，火腿輕鬆跑回超前分，最後火腿隊上演令人驚奇的逆轉勝，以5比4贏得比賽勝利。

此戰王柏融在8局下半獲得代打機會，可惜3球遭到三振，打擊率降到2成86。而吳念庭此戰4支1，有長打表現，打擊率2成82。

(中時 )