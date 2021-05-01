SBL第18季季後賽首輪1日在板橋開打，尋求衛冕的台灣啤酒，靠著洋將米勒拿下26分、17籃板的雙十數據，以及當家主控蔣淯安傷癒復出激勵，終場86比66輕取高雄九太，拿下5戰3勝制的季後賽首輪第1勝，接下來兩隊2日續在板橋進行G2。

開賽受制手感冰冷影響，台啤一度落居8比15落後，自從3月14日就因膝傷缺席至今的蔣淯安，終在首節還剩5分04秒替補上場，隨即連續投進兩顆三分球，展現他應有的MVP身手，不過打完首節，台啤仍以15比19落後九太科技。

來到次節，台啤靠著米勒與李啟瑋攜手飆分，不僅追近且取得超前，更曾領先到7分，下半季表現相當出色的九太前鋒蘇奕晉，卻在上半場還剩2分28秒踩到米勒的腳，造成他的左腳踝嚴重扭傷退場，上半場結束，台啤39比35領先。

雙方第3節互不相讓，都沒辦法真正擴大領先，前3節結束，台啤61比56續保領先；末節一開始，台啤就在米勒、朱億宗兩人帶領打出10比2小高潮，一舉擴大領先到兩位數，甚至最多領先20分，也讓比賽提前沒有懸念，九太也不再抵抗了。

(中時 )