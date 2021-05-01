今年格鬥、拳擊界新聞還真不少，例如「嘴炮」麥葛雷格(Conor McGregor)與「鑽石」波瑞爾（Dustin Poirier）第三場對戰定在今年7月10日舉行，還有大陸UFC好手張偉麗挑戰「惡棍」蘿絲娜瑪尤納斯(Rose Namajunas)、前重量級拳王泰森(Mike Tyson)宣佈在9月大戰老對手路易斯(Lennox Lewis)、梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)和網紅拳手羅根保羅(Logan Paul)6月6日定生死等等，都讓體壇多了許多真正「火藥味」。

而今天就帶大家來回顧去年底舉行的一場格鬥大賽，這場比賽話題熱度肯定不輸以上事件，雖然過去有一段時間，還是值得格鬥迷回味！俄羅斯當時舉辦一場MMA綜合格鬥比賽，一名體重僅63公斤女拳手要對上240公斤的巨漢男選手，原本外界都以為男方會壓倒性獲勝，沒想到最後卻由女選手把巨漢壓在地上痛扁獲勝。

BREAKING: @BellatorMMA has signed Darina Madzyuk (3-1) to an exclusive contract. She will compete at flyweight and went viral earlier this month for KOing this 529lb man in Russia....pic.twitter.com/MCy5Tsz7od — Robbie Fox (@RobbieBarstool) December 15, 2020

當時28歲、體重63公斤的女格鬥家瑪姿杜克(Darina Madzyuk)對上體重有240公斤的巨漢齊士提亞科夫(Grigory Chistyakov)，比賽一開始巨漢還仰仗著身材優勢，幾度將瑪姿杜克攻擊擋下，還把女方逼到擂台邊緣，甚至出手鎖住她，最後兩人糾纏許久被裁判分開。

分開後瑪姿杜克立馬往齊士提亞科夫頭部出拳，巨漢在防住攻擊狀況下不慎跌倒，瑪姿杜克立刻趁機壓住巨漢的背，朝他頭部不斷揮拳，而最後巨漢毫無招架之力，宣佈放棄比賽，這也讓外界大呼過癮，因為兩人相差了有180公斤之多，瑪姿杜克靠著速度搞定龐大對手，而且只花了86秒獲勝，跌破大家的眼鏡！

重達240公斤的俄國網紅齊士提亞科夫挑戰出道還不滿2年，28歲女戰士瑪姿杜克賽後則謙遜表示，能有今日之功全靠團隊支持。最後，這場比賽以齊士提亞科夫「第二次倒在場上」，讓小隻馬嫩足踩在他肚子上，並合照留念告終。這張「小隻馬技壓大隻佬」照片也在MMA社群中瘋狂轉傳。

(中時新聞網)