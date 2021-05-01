百花綻放的春日，正是適合沐浴在陽光下出遊、野餐的好時光，源自日本的暢銷茶飲品牌「紅茶花伝」繼2019年正式在台上市後，以清新茶香、香醇不膩的風味成為消費者寵愛自己的美味首選。今年紅茶花伝首次攜手英倫印花品牌「Cath Kidston」，打造出春季夢幻聯名限定包裝，讓經典的皇家奶茶與皇家紅茶瓶身洋溢著春日甜美氣息，一眼看到猶如置身在皇家花園下午茶之中，包括視覺與味覺都享受極致的寵愛。

源自日本的暢銷茶飲品牌紅茶花伝，全系列產品均嚴選100%純手摘、來自斯里蘭卡高海拔山區的汀布拉頂級茶葉，完整保留茶葉完整外觀與雅緻茶香，搭配恰好不膩口的甜度比例，打造兩款經典商品皇家奶茶和皇家紅茶，每一口都能品嚐到甘醇不甜膩的頂級茶感；今年，為了讓消費者有更具特色的視覺享受，「紅茶花伝」首次與英倫印花品牌「Cath Kidston」合作，推出紅茶花伝 x Cath Kidston聯名限定包裝，讓英式復古印花呈現在皇家奶茶和皇家紅茶的瓶身上，使產品散發浪漫的春日氣息。

其中，皇家奶茶的GREENWICH FLOWERS印花包裝靈感來自英國格林威治公園，以萌芽的枝頭、綻放的粉嫩花朵、以及充滿生命力的蜜蜂和瓢蟲交織成的美麗風景，搭配尊榮感的藍色瓶標，完美演繹春天的意象；皇家紅茶的LITTLE FAIRIES印花包裝則來自英國樹林間的神秘傳說，身著粉色蓬裙的小仙女穿梭於春日盛開的繽紛花蕾中，揮灑著各種奇幻魔法，加上經典的金紅配色瓶標，優雅不失華麗。兩款聯名限定包裝搭配紅茶花伝特有的頂級茶感，能讓消費者在春日出遊並啜飲茶品的同時，猶如置身在花園享受愜意的春日時光。

即日起至5月31日期間，只要購買「紅茶花伝」金蓋包裝產品，即可憑瓶蓋序號參加集點活動。（圖／品牌提供）

紅茶花伝為讓消費者在春日出遊更具繽紛色彩，除了推出聯名限定包裝外，即日起至2021年5月31日期間還推出紅茶花伝 x Cath Kidston集點活動，達指定點數即可免費兌換Cath Kidston經典印花配件好禮。喜愛Cath Kidston的粉絲們也千萬別錯過Cath Kidston的母親節優惠活動，即日起至5月14日期間，於Cath Kidston全台店櫃不限消費金額，還可免費獲得紅茶花伝 x Cath Kidston聯名限定包裝1瓶，輕鬆將Cath Kidston與紅茶花伝一起帶回家，享受充滿浪漫氛圍的春日時節。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看紅茶花伝攜手英倫印花品牌Cath Kidston首度推出春季夢幻聯名限定包裝！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得「紅茶花伝」x「Cath Kidston」聯名限定包裝飲料*1箱，不挑口味隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/5/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)