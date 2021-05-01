英國《經濟學人》雜誌最新一期在封面稱台灣是「地球上最危險的地方」，針對美中在東海、台海、南海持續對峙較勁，政治大學東亞所教授兼所長王信賢指出，日本在2012年9月將釣魚台國有化，陸方頻頻出動軍艦、軍機、海警船巡弋，徹底打破日本掌握釣島行政權的現狀，但陸方不願登島挑起最敏感爭議進而爆衝突，所以釣魚台現在就成了日本與中國大陸對峙的新起點，美日方也不會隨意輕起事端。

釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）。(美聯社)

王信賢近日接受港媒《中評社》專訪，談及4月16日的美日聯合聲明，將釣魚台寫進《美日安保條約》範圍，若緊張升溫是否可能開第一槍？王信賢認為，從陸方近年來頻頻出動軍艦、軍機、海警船巡弋、甚至有大量漁船航行至釣魚台海域作業，形同執行任務，已徹底打破日本掌握釣島行政權的現狀，但陸方不願登島挑起最敏感的爭議，但檯面下已使釣魚台成了中日爭執的新起點。

王信賢進一步指出，基本上中美日都會有默契，不會因此挑起衝突，從共軍軍機近期闖入台灣「西南防空識別區（ADIZ）」頻頻挑釁來看，台美雙邊都保持克制，僅派軍機驅離，防空飛達飛彈追監。

他舉例，美中日在釣魚台與台海，就猶如「美式足球」，當美國「抗中」行為愈激烈，中國反應也就愈強烈，不管推進幾碼，只要其中一方沒把球頂回來，那球落點就是攻守雙方新的起點。

(中時新聞網)