美國科技巨頭本週陸續公布財報，蘋果、臉書和亞馬遜等均繳出亮眼的成績，不過美股周五（30日）4大指數齊跌，5大科技巨頭財報成績失靈，股價尾盤齊收黑，對沖基金巨頭古柏曼（Leon Cooperman）示警，隨著市場面臨著稅收、通膨和利率的上升，股市一年內恐呈向下趨勢。

美國聯準會29日宣布維持利率不變，並在聲明中提到，通膨的上升只是暫時性的；此外，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）曾多次表示，全球經濟逐漸走出新冠疫情的陰霾，通膨的壓力只是一時的。

古柏曼接受《CNBC》採訪時表示，他對通膨的預測和美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的想法不太一樣，他認為通膨並不會如鮑爾所預期的平穩，將於2022年底前被迫因通膨壓力有所行動。

古柏曼指出目前市場的估值有合理的評估，表現已經比他所預期的要好上許多，但他提醒，股市有可能從現起開始長達1年的向下走勢，沒人知道「牛市」將在什麼時候結束，但「熊市」可能會因將來經濟的衰退或是投機性的估值等基本面的影響隨之來臨，「去年3月股市的谷底反彈後的漲勢不可能一直持續下去」。

不過古柏曼補充，鑒於市場已經處於自我修正的情況，因此短期內仍未見令股市下跌的跡象。

(中時新聞網)