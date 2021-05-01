北投媽祖文化協會本月10日遭人開3槍示威，涉嫌開槍的2名北聯幫護法29日上午到警局投案，現場更有13名小弟撐傘大陣仗護送，宛如走星光大道，引起輿論譁然。對此，台北市議員王世堅直批，這樣的警察局乾脆關門算了，還要警察局幹什麼？同時他也針對前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒一事指出，各政黨都應該深思，並應對黨職人員進行考評。

針對槍擊案嫌犯投案如走星光大道，王世堅30日在中視政論節目《庶民大頭家》中忍不住直言，「我覺得這樣的警察局乾脆關門算了，還要警察局幹什麼？」，公權力要對惡劣者有效，社會才會有公義，且公權力不是用來對付善良小老百姓的，任何壞警察濫用公權力，我們人民就要收回公權力。

至於趙介佑涉入多起案件，還背起底有黑道背景，王世堅則指出，民進黨台北市黨部主委吳怡農在第一時間就提案建議立刻開除，只是因為會議中有人提出要給趙3天時間說明，所以才會又要重新開會，拖到下星期一。

王世堅認為，每個政黨都一樣，應該向黑道宣戰，對毒品零容忍，任何人只要染毒、染黑，尤其是毒品，要接受國法最嚴厲的處分，且任何黨都應該把這樣的人開除黨籍。

王世堅表示，每個政黨應該深思，並且要在政治、黨綱、黨章上，設置更嚴厲的規範，對擔任黨職人士，要做基本素行調查，「趙映光講得很清楚，有這樣的兒子，希望國法嚴辦，開除黨籍，他和吳怡農都主張嚴格，馬上把這個小孩開除」。王世堅也說，每個政黨應該互相期許，不是互相虧這個，期勉各政黨，重新制定黨綱、黨章，並針對黨員，尤其擔任黨職者的素行進行考評。

(中時新聞網)