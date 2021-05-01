在嘉明湖步道上，被稱之為「千歲爺爺」的玉山圓柏，植物專家發現它是女兒身。（台東林管處提供／蔡旻妤台東報導）

在嘉明湖步道上，被稱之為「千歲爺爺」的玉山圓柏，植物專家發現它是女兒身。（台東林管處提供／蔡旻妤台東報導）

迎接往來山友、在嘉明湖步道爬升第一個好漢坡後抵達稜線上的玉山圓柏，被譽為向陽名樹，樹幹從堅硬的礁岩上冒出，數百年來在強風及冰雪的雕塑下，樹形宛如氣定神閒的老翁，山友都稱為「千歲爺爺」，7年前斷了樹枝，樹形改變，引起植物專家一探究竟，赫然發現它是女兒身。

臉書「植業病」團隊說，不少人因為想親眼目睹天使的眼淚而來到嘉明湖，在快到3608公尺2的向陽山之前，必定會經過這棵名為「向陽名樹」的玉山圓柏，它之所以被稱為向陽名樹，是因為其樹形被大自然雕塑得非常優美，經過人都忍不住停下腳步與它合影。

南橫公路上布農族學校霧鹿國小每年的畢業生都會到嘉明湖上最後1堂課，並舉行畢業典禮，而向陽名樹一直是小朋友口中的「千歲爺爺」，畢業時學童都搶和「爺爺」合照留下紀念。

向陽名樹在2014年的2月間，接近樹頭處1處枝幹忽然斷裂，由於當時嘉明湖步道下著大雪，林務局台東林管處研判可能是積雪壓斷樹枝。未料樹枝斷後，原本穩重的樹形轉變為迎風搖曳的樣子，於是山友便不再稱它為「爺爺」。

向陽名樹究竟是雌還是雄，引起臉書「植業病」粉專的植物專家好奇前往調查，向陽名樹到底是雌雄異株還是雌雄同株，歷經5小時的路程終於抵達海拔3000公尺的向陽名樹。

「植業病」團隊說，他們東看看西看看，發現了好多大孢子囊穗，原來向陽名樹是不折不扣的女兒身，「搔首弄姿的大美女就佇立在這迎接每位登山客的到來」、「小朋友要記得是奶奶不是爺爺喔」。

團隊說，玉山圓柏是台灣分布海拔最高的樹木，屬於柏科植物，葉為針刺狀，單性花，通常是雌雄異株，但偶爾可以看到雌雄同株的個體。

林務局台東林管處副處長董世良表示，推算向陽名樹有7、800年的樹齡，玉山圓柏原本是雌雄異株，也有少部分雌雄同株，林管處人員有看過向陽名樹開花，屏東科技大學森林系王志強教授也有看到果實。呼籲山友拍照時別太靠近，也要避免攀爬及踩踏樹根部土壤。

(中時 )